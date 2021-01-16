С карантинных постов возвращено свыше 1 700 транспортных средств

МВД просит граждан с пониманием относиться к мерам изоляции, соблюдать правила карантинного режима

В целях предотвращения распространения инфекции коронавируса (COVID-19) военнослужащие Министерства внутренних дел (МВД) и сотрудники полиции продолжают осуществлять контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных в 5 городах и 12 районах Азербайджана, где действует строгий карантинный режим.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате проведенных 15 января контрольно-профилактических мероприятий выявлено и возвращено 1 751 транспортное средство, пытавшееся без разрешения проехать через карантинные посты. Кроме того, 2 человека арестованы в административном порядке, в отношении 2 645 человек применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима.

Кроме того, в общественных местах были обнаружены и возвращены домой 8 активных больных COVID-19, которым назначено лечение в домашних условиях. В отношении их возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время следствие продолжается.

МВД просит граждан с пониманием относиться к мерам изоляции, соблюдать правила карантинного режима.