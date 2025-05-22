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С банковских карт в Азербайджане за сутки украдено более 20 тыс. манатов

С банковских карт в Азербайджане за сутки украдено более 20 тыс. манатов За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 20 тыс. манатов.
Происшествия
22 мая 2025 г. 10:35
С банковских карт в Азербайджане за сутки украдено более 20 тыс. манатов

За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 20 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

21 мая в результате различных киберметодов с карт граждан были похищены суммы в размере от 100 до 6 300 манатов - всего свыше 20 тыс. манатов.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан быть особенно осторожными при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями о "выгодных сделках", страховках, визовых услугах и подтверждении банковских операций, а при малейших сомнениях — немедленно блокировать контакт.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün bank kartlarından 20 min manatdan çox pul oğurlanıb

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