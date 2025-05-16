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С банковских карт граждан Азербайджана за сутки похищено более 11 тыс. манатов

С банковских карт граждан Азербайджана за сутки похищено более 11 тыс. манатов За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 11 тыс. манатов.
Происшествия
16 мая 2025 г. 10:01
С банковских карт граждан Азербайджана за сутки похищено более 11 тыс. манатов

За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 11 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

15 мая в результате различных киберспособов с карт граждан были похищены суммы в размере от 50 до 3 200 манатов - всего свыше 11 тыс. манатов.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных" инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и других операциях, якобы связанных с безопасностью банковских счетов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 11 min manatdan çox pul oğurlanıb

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