В Азербайджане за минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 5 тыс. манатов

В Азербайджане за минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 5 тыс. манатов.

В Азербайджане за минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 5 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, 14 и 15 июня с карт граждан были похищены суммы в размере от 19 до 1 400 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

"Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.