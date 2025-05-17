С банковских карт граждан Азербайджана за минувшие сутки похищено более 20 тыс. манатов

За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 20 тыс. манатов.

За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 20 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

15 мая в результате различных киберспособов с карт граждан были похищены суммы в размере от 80 до 7 200 манатов.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных" инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и других операциях, якобы связанных с безопасностью банковских счетов.