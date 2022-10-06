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С 1991 года 3336 азербайджанцев стали жертвами мин

С 1991 года 3336 азербайджанцев стали жертвами мин "С 1991 года по 2022 год в Азербайджане жертвами разрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 3336 человек".
Происшествия
6 октября 2022 г. 12:35
С 1991 года 3336 азербайджанцев стали жертвами мин

С 1991 года по 2022 год в Азербайджане жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 3336 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров на брифинге генпрокуратуры и министерства иностранных дел, посвященном преступлениям, совершенным вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года по сей день.

"В период с ноября 2020 года по 6 октября 2022 года в результате подрыва на минах погибли 44 человека, 213 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Общее число погибших и пострадавших за этот период составило 257 человек (9 из них дети, 1 - женщина). Жертвами мин стали также 3 представителя СМИ. 147 минных инцидентов произошло за пределами бывшей линии соприкосновения".

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