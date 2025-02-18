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С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек

С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек За период 1988-2024 годов армянами были преднамеренно убиты в общей сложности 18 850 человек, из которых 3493 - гражданские лица и 15 357 - военнослужащие.
Происшествия
18 февраля 2025 г. 20:22
С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек

С 1988 по 2024 год армянами были преднамеренно убиты в общей сложности 18 850 человек, из которых 3493 - гражданские лица и 15 357 - военнослужащие.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор при оглашении заключительной части обвинительного акта в суде по уголовному делу в отношении лиц армянской национальности, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа.

Он отметил, что за указанный период были совершены покушения на убийство в общей сложности 56 268 человек, из которых 4435 - гражданские лица и 51 803 - военнослужащие, которым были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.

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Версия на английском языке 18,850 people were deliberately killed by Armenians in 1988-2024
Версия на азербайджанском языке Ermənilər tərəfindən 1988-2024-cü illər ərzində 18 min 850 şəxs qəsdən öldürülüb

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