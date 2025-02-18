С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек

За период 1988-2024 годов армянами были преднамеренно убиты в общей сложности 18 850 человек, из которых 3493 - гражданские лица и 15 357 - военнослужащие.

С 1988 по 2024 год армянами были преднамеренно убиты в общей сложности 18 850 человек, из которых 3493 - гражданские лица и 15 357 - военнослужащие.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор при оглашении заключительной части обвинительного акта в суде по уголовному делу в отношении лиц армянской национальности, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа.

Он отметил, что за указанный период были совершены покушения на убийство в общей сложности 56 268 человек, из которых 4435 - гражданские лица и 51 803 - военнослужащие, которым были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести.