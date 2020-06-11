Руководящий состав Агстафинского отдела полиции отстранен от работы

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Руководящий состав Агстафинского районного отдела полиции освобожден от занимаемых должностей.

Как сообщает западный центр Report, от работы отстранены заместитель начальника оперативного отдела Ильхам Керимов, заместитель начальника служебного отдела Джабир Алескеров, командир патрульно-постовой службы районного отдела Габиль Алескеров, старший следователь Рашад Магеррамов и начальник отделения полиции Кочвелили Вугар Мамедли.

Отметим, что некоторое время назад начальник Агстафинского РОП Эльсевер Али оглу Асланов был освобожден от занимаемой должности и взят в распоряжение.

Напомним, что в декабре 2019 года в результате проведенной Службой государственной безопасности (ГПС) операции был арестован глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев.