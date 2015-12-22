Руководство торгового центра "Бина" пообещало предпринимателям снизить арендную плату - ФОТО

Предприниматели отметили, что видеокадры в соцсетях являются старыми

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Руководство "Бина" встретилось с предпринимателями, функционирующими в торговом центре.

Об этом Report сообщил один из предпринимателей.

Он отметил, что после встречи были решены некоторые вопросы, беспокоящие предпринимателей: "Со вчерашнего дня мы закрыли магазины. Из-за отсутствия торговли мы обратились к руководству центра, чтобы оно снизило арендную плату. Руководство в разговоре с предпринимателями пообещало снизить арендную плату, но со следующего месяца, так как за этот месяц плату за аренду помещений мы уже заплатили. Однако сумма арендной платы за следующий месяц неизвестна. Это прояснится после повторных переговоров с руководством торгового центра".

Коснувшись распространившихся в соцсетях видеокадров относительно недовольства в торговом центре, предприниматели отметили, что они сделаны в 2013 году. Сотрудник Report, побывавший в торговом центре, отметил, что здесь все спокойно.

Отметим, что арендная плата за помещения в торговом центре "Бина" колеблется в пределах 1000-1500 манатов.