 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Руководство "Сядяряк": Потерпевшим ущерб предпринимателям будет выплачена компенсация

    В результате пожара два магазина сгорели полностью, один - частично

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Потерпевшим ущерб предпринимателям в результате сегодняшнего пожара в торговом центре "Сядяряк" будет выплачена компенсация.

    Об этом Report сообщили в руководстве торгового центра "Сядяряк".

    Сообщается, что в результате пожара два магазина сгорели полностью, один - частично.

    Отметим, что 24 сентября в торговом центре "Сядяряк", расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар. Огонь вспыхнул в магазине занавесок, в целом сгорели 39 кв. м. К месту происшествия были стянуты 8 пожарных нарядов, пожар был потушен в 09:25. Возгорание, предположительно, произошло в результате короткого замыкания. Точные причины пожара выясняются. 

    По предварительным данным, одному предпринимателю нанесен ущерб в размере 7 тыс. манатов.

    В результате пожара пострадали 2 человека. Они были госпитализированы на машине скорой помощи. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi