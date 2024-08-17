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Руководство ГПС посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Руководство ГПС посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов 17 августа, в преддверии 105-летия Пограничной службы Азербайджана, руководство и личный состав Государственной пограничной службы (ГПС) посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Происшествия
17 августа 2024 г. 11:35
Руководство ГПС посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

17 августа, в преддверии 105-летия Пограничной службы Азербайджана, руководство и личный состав Государственной пограничной службы (ГПС) посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщили Report в Госпогранслужбе, на Аллее почетного захоронения была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к их могилам.

На Аллее шехидов были возложены венки к комплексу Вечный Огонь в память о сынах Родины, отдавших свои жизни за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Также посещена могила первого пограничника, национального героя Азербайджана Мамедова Эльдара Харун оглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX rəhbərliyi Fəxri xiyaban və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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