Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами

10:32

Руководство Государственной пограничной службы (ГПС) объявило порицание майору Ровшану Джахангирову за недостойное поведение и грубое обращение с сотрудниками Baku TV.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Согласно дисциплинарному Уставу Вооруженных сил Азербайджана, объявленное Джахангирову порицание - это мера применяемая к офицерам, нарушившим воинскую дисциплину и общественный порядок.

Напомним, что майор ГПС Р.Джахангиров грубо обращался с журналистами, выполнявшими служебные обязанности и проводившими съемку на церемонии прощания с пограничниками, погибшими в результате крушения военного вертолета.