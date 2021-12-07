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Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами

Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами 10:32
Происшествия
7 декабря 2021 г. 11:02
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
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Руководство Государственной пограничной службы (ГПС) объявило порицание майору Ровшану Джахангирову за недостойное поведение и грубое обращение с сотрудниками Baku TV.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Согласно дисциплинарному Уставу Вооруженных сил Азербайджана, объявленное Джахангирову порицание - это мера применяемая к офицерам, нарушившим воинскую дисциплину и общественный порядок.

Напомним, что майор ГПС Р.Джахангиров грубо обращался с журналистами, выполнявшими служебные обязанности и проводившими съемку на церемонии прощания с пограничниками, погибшими в результате крушения военного вертолета.

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