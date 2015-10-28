Руководство Управления бульвара назвала проблемы, с которыми сталкиваются отдыхающие в Приморском парке

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ "Среди посетителей Приморского национального парка больше всех проблемы создают велосипедисты и люди, выгуливающие собак".

Об этом Report заявил замначальника Управления Приморского бульвара при Кабмине Азербайджанской Республики Назим Меджидов.

Он заявил, что в основном проблемы возникают с людьми, выгуливающими собак без намордника. Кроме того, обеспокоенность вызывает проблема загрязнения бульвара собаками.

Отдыхающим также мешают велосипедисты, выезжающие на непредусмотренную для них полосу: "На территории Белого города и Нового бульвара выделены специальные полосы для велосипедистов. На старом же бульваре выделена одна полоса вдоль проспекта Нефтяников. Несмотря на это, некоторые заезжают на непредусмотренную для велосипедистов территорию, что приводит к ряду проблем. Служба охраны бульвара пытается решить вопрос".