Руководитель пресс-службы AzTV прокомментировала новость о доставке автомобиля Арифа Алышанова на штрафстоянку

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы ЗАО AzTV Хатира Гасымова прокомментировала информацию о доставке автомобиля руководителя AzTV Арифа Алышанова на штрафстоянку.

Х. Гасымова в ответ на запрос Report отметила, что у них нет подобной информации: "Эта новость не соответствует действительности".

Отметим, что на прошлой неделе автомобиль А. Алышанова был отвезен на штрафстоянку. Причина этого в непогашенной задолженности по штрафам.

Так, принадлежащий А. Алышанову автомобиль марки Toyota Land Cruiser с государственным регистрационным знаком 99-AA-100 был остановлен сотрудниками дорожной полиции и ввиду неуплаченных долгов по штрафам в размере 7 200 манатов, протоколы которых были составлены в электронном порядке, был доставлен на штрафстоянку. По информации, автомобиль забрали со штрафстоянки и он уже находится у А. Алышанова.