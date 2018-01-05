Руководитель клуба: Пропавшие альпинисты могут остаться живы - ВИДЕО

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Учитывая профессионализм пропавших без вести альпинистов, они могут остаться живы на протяжении трех недель".

Как сообщает Report, об этом заявил директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Зия Гасымов.

По его словам, все трое пропавших без вести - профессиональные альпинисты: "Профессиональные альпинисты могут оставаться в подобных условиях в течение трех недель. Поиски продолжаются, представители соответствующих структур прилагают совместные усилия для достижения результата. Поиски продолжаются по двум направлениям - на территориях Габалы и Махмуддере".