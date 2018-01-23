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    Руководитель клуба: Поиски альпинистов пока не дали результатов

    Зия Гасымов: Поиски продолжаются на территории Махмуддере© Report/ Elshan Baba

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Для установления места потерявшихся альпинистов поиски продолжаются на территории Махмуддере".

    Об этом сказал Report директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Зия Гасымов.

    Он отметил, что до сих пор не обнаружен ни один след, связанный с альпинистами: "Поиски пока не дали результатов".

    Руководитель клуба напомнил, что поисками альпинистов занимаются сотрудники МЧС, МЭПР и добровольцы.

    Напомним, что 23 декабря прошлого года из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" (Бабур Гусейнов, Намин Буньядови Фарида Джабраилзаде), связь с ними была прервана.

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