Руководитель клуба: Поиски альпинистов пока не дали результатов

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Для установления места потерявшихся альпинистов поиски продолжаются на территории Махмуддере".

Об этом сказал Report директор клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Зия Гасымов.

Он отметил, что до сих пор не обнаружен ни один след, связанный с альпинистами: "Поиски пока не дали результатов".

Руководитель клуба напомнил, что поисками альпинистов занимаются сотрудники МЧС, МЭПР и добровольцы.

Напомним, что 23 декабря прошлого года из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" (Бабур Гусейнов, Намин Буньядови Фарида Джабраилзаде), связь с ними была прервана.