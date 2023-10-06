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Рубен Варданян заявил, что доволен условиями содержания

Рубен Варданян заявил, что доволен условиями содержания Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в ходе внепланового посещения места содержания под стражей арестованных лиц приняла Рубена Варданяна
Происшествия
6 октября 2023 г. 12:01
Рубен Варданян заявил, что доволен условиями содержания

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в ходе внепланового посещения места содержания под стражей арестованных лиц приняла Рубена Варданяна.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

В соответствии с законом был осуществлен мониторинг состояния обеспечения его прав.

Рубен Варданян сообщил, что доволен условиями своего содержания, и заявил об отсутствии проблем со здоровьем.

Обеспечены телефонный разговор с членом семьи, прием посылки, пользование библиотекой и доступ к информации. При этом защита прав арестованного в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи.

В рамках визита, в котором приняли участие члены Национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток, врачи и психологи, ему также были вручены ознакомительные издания о законодательных актах на родном языке, полномочиях Омбудсмена и возможности прямого обращения в Call-центр.

В рамках визита состоялось ознакомление с условиями содержания в учреждении - личной гигиены и санитарии, медицинского обслуживания, вопросов питания, и было установлено, что права, доступ к информации, необходимые медико-психологические услуги предоставляются задержанным без какой-либо дискриминации.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ruben Vardanyana baş çəkib, o, saxlanma şəraitindən razılığını bildirib

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