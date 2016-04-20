Рассмотрена апелляционная жалоба ГФСЗ в отношении Новеллы Джафароглу

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Ясамальского отделения Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) против председателя Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой, правозащитницы Новеллы Джафароглу.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Валеха Агаева было объявлено решение.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Апелляционная жалоба Ясамальского отделения ГФСЗ не была удовлетворена.

Отметим, что председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой, правозащитница Новелла Джафароглу подала в суд на Ясамальское отделение Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ). 1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск правозащитницы. Не согласившись с решением, Ясамальское отделение ГФСЗ подало апелляционную жалобу.