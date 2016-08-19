Ровшана Лянкяранского похоронят рядом с отцом - ФОТО

Лянкяран. 19 августа. REPORT.AZ/ Криминальный авторитет Ровшан Джаниев (Лянкяранский), скончавшийся в больнице после вооруженного нападения в Турции, будет похоронен рядом с могилой его отца Рафига Джаниева на кладбище Сардахлы квартала Кичик Базар города Лянкяран.

Как передает южное бюро Report, сейчас идет подготовка к похоронам.

Отметим, что инцидент произошел в ночь с 17 на 18 августа в Стамбуле. Автомобиль с государственным номером 90 ND 011, в котором находился Р.Лянкяранский, при отъезде от отеля на бульваре Барбароссы подвергся нападению вооруженных лиц, подъехавших к отелю на другом автомобиле. Получившие ранения в результате нападения Р.Лянкяранский и его водитель были доставлены в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления.

Напомним, что Джаниев Ровшан Рафик оглу (Ровшан Лянкяранский) родился в Лянкяране 27 января 1975 года. В юном возрасте он застрелил убийцу своего отца в зале суда, за что предстал перед судом. По слухам, после убийства "Деда Хасана" проживающий в России Ровшан Лянкяранский уехал в Дубай. Периодически его также видели в Стамбуле.