Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии Евросоюза

15 марта председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и Евросоюза.

15 марта председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и Евросоюза.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Гостям была предоставлена подробная информация о причинах возникновения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, государственной политике по решению этой проблемы, а также о деятельности комитета.

Гости были проинформированы о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях, подготовке к процессу великого возвращения, реинтеграции и устойчивого заселения, а также о работе, проводимой в связи с этим в Госкомитете.