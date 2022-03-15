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Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии Евросоюза

Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии Евросоюза 15 марта председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и Евросоюза.
Происшествия
15 марта 2022 г. 17:44
Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии Евросоюза

15 марта председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с экспертами совместной оценочной миссии ООН, Всемирного банка и Евросоюза.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Гостям была предоставлена подробная информация о причинах возникновения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, государственной политике по решению этой проблемы, а также о деятельности комитета.

Гости были проинформированы о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях, подготовке к процессу великого возвращения, реинтеграции и устойчивого заселения, а также о работе, проводимой в связи с этим в Госкомитете.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Rzayev Avropa İttifaqının birgə qiymətləndirmə missiyasının ekspertləri ilə görüşüb

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