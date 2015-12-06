Ровнаг Абдуллаев руководит поисково-спасательными работами на Каспии - ВИДЕО

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев находится на территории, где проводится операция по спасению нефтяников, пропавших после пожара на 10-ом блоке месторождения "Гюнешли".

Как сообщает "Report", президент SOCAR на данный момент полностью контролирует поисково-спасательные работы.

Сообщается, что Р. Абдуллаев будет находится в районе событий до полного окончания спасательной операции.

Отметим, что 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар.

На данный в момент в районе операции находятся 2 противопожарных корабля SOCAR, а также 3 судна, принадлежащих компании BP, которые задействованы в работах по тушению пожара.