Россиянин задержан при попытке вывезти крупную сумму в Азербайджан

Сотрудники красноярской таможни задержали жителя России при попытке незаконно вывезти в Азербайджан из Красноярска крупную сумму денег, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Мужчина при прохождении таможенного контроля в красноярском аэропорту через "зелёный" коридор заявил, что у него нет товаров или денег, требующие таможенной декларации. Однако на контроле у него были найдены более 19 тысяч долларов США, 800 тысяч рублей и 100 азербайджанских манат.
"Общая сумма наличных денежных средств составила порядка 32 тысяч долларов США или более 2 миллионов рублей, тогда как без декларирования допускается провоз не более 10 тысяч долларов США", - сообщили в красноярской таможне.
В отношении гражданина России начато уголовное расследование. Ему грозит крупный штраф или ограничение свободы сроком до двух лет.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости