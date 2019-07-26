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Россиянин задержан при попытке вывезти крупную сумму в Азербайджан

Россиянин задержан при попытке вывезти крупную сумму в Азербайджан
​Сотрудники красноярской таможни задержали жителя России при попытке незаконно вывезти в Азербайджан из Красноярска крупную сумму в рублях и валюте
© Getty

Сотрудники красноярской таможни задержали жителя России при попытке незаконно вывезти в Азербайджан из Красноярска крупную сумму денег, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Мужчина при прохождении таможенного контроля в красноярском аэропорту через "зелёный" коридор заявил, что у него нет товаров или денег, требующие таможенной декларации. Однако на контроле у него были найдены более 19 тысяч долларов США, 800 тысяч рублей и 100 азербайджанских манат.

"Общая сумма наличных денежных средств составила порядка 32 тысяч долларов США или более 2 миллионов рублей, тогда как без декларирования допускается провоз не более 10 тысяч долларов США", - сообщили в красноярской таможне.

В отношении гражданина России начато уголовное расследование. Ему грозит крупный штраф или ограничение свободы сроком до двух лет.

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