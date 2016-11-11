Россия ускорила процедуру перехода через таможню направляющихся из Азербайджана грузовых машин

Гусар. 11 ноября. REPORT.AZ/ Российская сторона ускорила процедуру перехода через таможню направляющихся из Азербайджана грузовых машин.

Об этом корреспонденту северного бюро Report сказал замначальника таможенно-пропускного пункта "Самур" Хачмазского таможенного управления Джавид Надиров.

По его словам, после встречи азербайджанских и российских таможенников плотность транспорта на таможенно-пропускном пункте частично уменьшилась: "После проведенной с российскими таможенниками встречи был достигнут положительный результат. На данный момент на российскую сторону перешли 50 грузовиков. Сейчас в Азербайджане сезон фруктов и овощей. Поэтому плотность грузовиков на таможенно-пропускном пункте естественна. Были ликвидированы задержки для ускорения процедуры перехода через таможню направляющихся в Россию грузовых машин. В настоящее время очереди для перехода на российскую сторону ожидают 150 грузовых машин".