Россия передала Германии гражданина Азербайджана

Российские полицейские передали немецким коллегам гражданина Азербайджана, который в 2016 году взорвал гранату у развлекательного заведения в немецком городе Саарбрюккен.

Российские полицейские передали немецким коллегам гражданина Азербайджана, который в 2016 году взорвал гранату у развлекательного заведения в немецком городе Саарбрюккен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сегодня в московском аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Эльшад Гуламмирзаев", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2016 году в городе Саарбрюккен он взорвал гранату у входа в развлекательное заведение, в котором находились люди. По предварительным данным, нападение произошло на национальной почве. В 2018 году уже в Нижнем Новгороде его задержали за два грабежа. Азизов 3,5 года отбыл наказание и после освобождения был передан Германии.