Россия объявила в международный розыск азербайджанца, обвиняемого в тяжких преступлениях

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск азербайджанца, обвиняемого в совершении тяжких преступлений.

Как сообщает Report, уроженец города Сумгайыт гражданин Азербайджана Хаял Алиев 1993 г.р. обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Правоохранительные органы России объявили Х.Алиева в межгосударственный розыск и обратились в Интерпол для его задержания.

Хафиз Гейдаров