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    Россия объявила в международный розыск азербайджанца, обвиняемого в тяжких преступлениях

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск азербайджанца, обвиняемого в совершении тяжких преступлений.

    Как сообщает Report, уроженец города Сумгайыт гражданин Азербайджана Хаял Алиев 1993 г.р. обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

    Правоохранительные органы России объявили Х.Алиева в межгосударственный розыск и обратились в Интерпол для его задержания.

    Хафиз Гейдаров

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