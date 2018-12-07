Россия объявила в международный розыск азербайджанца, обвиняемого в тяжких преступлениях

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск азербайджанца, обвиняемого в совершении тяжких преступлений.
Как сообщает Report, уроженец города Сумгайыт гражданин Азербайджана Хаял Алиев 1993 г.р. обвиняется в участии в деятельности террористической организации.
Правоохранительные органы России объявили Х.Алиева в межгосударственный розыск и обратились в Интерпол для его задержания.
Хафиз Гейдаров
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости