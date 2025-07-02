Россия не запрашивала правовую помощь у Баку по делам, в которых обвиняют азербайджанцев

Россия не запрашивала правовую помощь у Баку по делам, в которых обвиняют азербайджанцев

Россия не отправляла азербайджанской стороне каких-либо запросов о правовой помощи по уголовным делам, которые приводятся причиной задержания азербайджанцев в России.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

"Речь идет о трех уголовных делах - покушение на убийство и другие инциденты, произошедшие в 2001 году. Ни по одному из этих случаев в правоохранительные органы Азербайджана не поступало обращений о какой-либо правовой помощи", - подчеркнул он.