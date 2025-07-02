О нас

Россия не запрашивала правовую помощь у Баку по делам, в которых обвиняют азербайджанцев

Россия не запрашивала правовую помощь у Баку по делам, в которых обвиняют азербайджанцев Россия не запрашивала правовую помощь у Баку по делам, в которых обвиняют азербайджанцев
Происшествия
2 июля 2025 г. 10:53
Россия не запрашивала правовую помощь у Баку по делам, в которых обвиняют азербайджанцев

Россия не отправляла азербайджанской стороне каких-либо запросов о правовой помощи по уголовным делам, которые приводятся причиной задержания азербайджанцев в России.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немат Авазов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

"Речь идет о трех уголовных делах - покушение на убийство и другие инциденты, произошедшие в 2001 году. Ни по одному из этих случаев в правоохранительные органы Азербайджана не поступало обращений о какой-либо правовой помощи", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlıların saxlanılmasına səbəb göstərilən cinayət işləri üzrə Bakıdan hüquqi yardım istənilməyib - RƏSMİ

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi