Россия направила министерству Азербайджана 15 мобильных контейнеров

В мобильных контейнерах созданы соответствующие условия для проживания и работы

В рамках сложившихся двусторонних отношений тесного сотрудничества Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направило в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 15 мобильных контейнеров, предназначенных для использования в полевых условиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что 10 единиц контейнеров, доставленных в Карабахский региональный центр МЧС Азербайджана, предназначены для использования в качестве жилых помещений, еще 5 - в качестве офисов.

В мобильных контейнерах созданы соответствующие условия для проживания и работы.