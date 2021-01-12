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Россия направила министерству Азербайджана 15 мобильных контейнеров

Россия направила министерству Азербайджана 15 мобильных контейнеров В мобильных контейнерах созданы соответствующие условия для проживания и работы
Происшествия
12 января 2021 г. 10:56
Россия направила министерству Азербайджана 15 мобильных контейнеров
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В рамках сложившихся двусторонних отношений тесного сотрудничества Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий направило в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана 15 мобильных контейнеров, предназначенных для использования в полевых условиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что 10 единиц контейнеров, доставленных в Карабахский региональный центр МЧС Азербайджана, предназначены для использования в качестве жилых помещений, еще 5 - в качестве офисов.

В мобильных контейнерах созданы соответствующие условия для проживания и работы.

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Версия на английском языке ФотоRussia sends 15 mobile containers to Azerbaijani MES
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Azərbaycan FHN-ə 15 mobil konteyner göndərib

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