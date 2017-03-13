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    Россия экстрадирует на родину находящегося в розыске гражданина Азербайджана

    Э. Сияхбарзаде направлен в СИЗО Дагестана для последующей передачи в Азербайджан

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Саратовской области России провела экстрадиционную проверку в отношении гражданина Азербайджана Э. Сияхбарзаде, 1991 года рождения.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Э. Сияхбарзаде находился в розыске в Азербайджане.

    Находившегося в бегах иностранца задержали в Саратовской области.

    Органами ФСИН он направлен в СИЗО Дагестана для последующей передачи в Азербайджан.

    Мужчина обвиняется в том, что в апреле 2012 года в Евлахском районе он совершил преступление в отношении своей 14-летней двоюродной сестры. В отношении него  было возбуждено уголовное дело по статье половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

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