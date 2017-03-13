Россия экстрадирует на родину находящегося в розыске гражданина Азербайджана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Саратовской области России провела экстрадиционную проверку в отношении гражданина Азербайджана Э. Сияхбарзаде, 1991 года рождения.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Э. Сияхбарзаде находился в розыске в Азербайджане.

Находившегося в бегах иностранца задержали в Саратовской области.

Органами ФСИН он направлен в СИЗО Дагестана для последующей передачи в Азербайджан.

Мужчина обвиняется в том, что в апреле 2012 года в Евлахском районе он совершил преступление в отношении своей 14-летней двоюродной сестры. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.