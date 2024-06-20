Россия экстрадировала в Азербайджан двух человек

Россия экстрадировала в Азербайджан двух граждан, разыскиваемых по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении вреда здоровью.

Россия экстрадировала в Азербайджан двух граждан, разыскиваемых по обвинениям в мошенничестве и умышленном причинении вреда здоровью.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, Рахиб Гусейнов и Мурад Ибрагимов были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста.

Оба дела расследуются в Абшеронском районном отделе полиции. Мурад Ибрагимов числится подозреваемым по делу о причинения тяжкого вреда здоровью, а Рахиб Гусейнов – о мошенничестве с причинением значительного ущерба.