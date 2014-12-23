​В Украине произошла массовая драка между азербайджанцами: три человека получили ранения

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Вечером в понедельник, на ул. Новобугской в Николаеве произошла массовая драка между двумя группами этнических азербайджанцев.

Как передает Report, драка произошла в микрорайоне Водопой около 22:00.

Случайные свидетели вызвали милицию. На место происшествия прибыла опергруппа Ленинского РОВД г. Николаев. По прибытии милиционеров многие участники драки спешно ретировались, поэтому установить точное количество участников столкновения сложно.

Не обошлось без пострадавших: в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) были доставлены три участника побоища — двое с колото-резаными ранами и один с проломленным черепом.

Разбирательство по данному делу проводит Ленинский райотдел милиции.