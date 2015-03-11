​В Петербурге у азербайджанца изъяли 25 кг гашиша

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Петербурга и Ленинградской области изъяли из незаконного оборота партию гашиша весом 25 кг, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По оперативной информации, преступная группа, занимавшаяся крупнооптовой торговлей, распространяла гашиш, амфетамин и кокаин на территории города и Ленинградской области.

При обыске в квартире у одного из участников группы - уроженца республики Азербайджан изъято около 25 кг гашиша, а также около 80 г кокаина, весы и упаковочные материалы. Со слов задержанного, он является директором продовольственного магазина.

Возбуждено уголовное дело. Двое участников группы арестованы, один находится на подписке о невыезде.