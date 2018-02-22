Российский сенатор: В Ираке находятся около 15 азербайджанских детей, потерявших родителей

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Ираке находятся около 15 детей из Азербайджана, родители которых погибли в боях.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил член Совфеда, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

По его данным, сейчас в Ираке находится не менее 10-12 ребятишек из Таджикистана, около 15 детей из Азербайджана.

"Речь в этой ситуации только о детях, старшему из которых 7-8 лет. Изначально мы привозили граждан СНГ, но нам запретили, потому что по российским законам мы не имеем право заниматься возвращением иностранных граждан. Если нет документов, подтверждающих, что ребенок имеет хотя бы одним из родителей гражданина России, мы ничего не можем сделать", — сообщил Сабсаби.