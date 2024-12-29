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Российские СМИ: Ильхам Алиев потребовал от РФ компенсацию за катастрофу AZAL

Российские СМИ: Ильхам Алиев потребовал от РФ компенсацию за катастрофу AZAL Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил свои данные, связанные с авиакатастрофой самолета авиакомпании AZAL, следовавшего рейсом Баку–Грозный, и потребовал от России компенсации.
Происшествия
29 декабря 2024 г. 17:52
Российские СМИ: Ильхам Алиев потребовал от РФ компенсацию за катастрофу AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил факты, связанные с авиакатастрофой самолета AZAL, следовавшего рейсом Баку–Грозный, и потребовал от России компенсации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на News.ru.

По данным портала, 29 декабря Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с членами экипажа, погибшими в авиакатастрофе в Актау. После этого он дал интервью Азербайджанскому телевидению, где рассказал о деталях трагедии.

Издание отмечает, что президент Азербайджана указал на очевидность того, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли.

" Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал президент Ильхам Алиев, которого цитирует издание.

По мнению президента Азербайджана, исследование обломков фюзеляжа самолета, рухнувшего в Актау, исключило версии "столкновения со стаей птиц" или "взрыва кислородного баллона".

Президент Алиев подчеркнул, что "конечно, самолет был сбит не специально".

"Сейчас Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций. Азербайджанский лидер отметил, что остается целый ряд непроясненных вопросов по поводу авиакатастрофы и надо дождаться результатов расследования и изучения данных черных ящиков", - говорится в публикации.

"К примеру, почему самолет не смог приземлиться в Грозном? В какой степени средства радиоэлектронной борьбы повлияли на управление самолетом? Насколько повлияли на самолет удары в воздухе и взрывы рядом с ним?" - указал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya KİV: İlham Əliyev təyyarə qəzasına görə Rusiyadan kompensasiya tələb edib
Версия на английском языке Russian media: Ilham Aliyev demands сompensation from Russia for AZAL plane crash

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