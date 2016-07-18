​Россельхознадзор Дагестана запретил ввоз в РФ более 17 тонн алычи и персиков из Азербайджана

Баку. 18 Июля. REPORT.AZ/ На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» государственной границы России инспекторы управления Россельхознадзора по Дагестану не допустили ввоз 5100 кг персиков и 12500 кг алычи, поступивших из Азербайджана.

Как передает Report, основанием для задержания стало заключение дагестанского филиала Всероссийского центра карантина растений, который подтвердил факт выявления карантинного вредного объекта – восточная плодожорка (Grapholihamolesta Busck).

Владелец груза нарушил статью 15 закона «О карантине растений» и привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции…».