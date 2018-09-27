Родственнику Эльдара Махмудова продлили срок ареста и предъявили новые обвинения

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока ареста двоюродного брата экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова Вугара Махмудова.

Как сообщает Report, ходатайство было рассмотрено и удовлетворено в Бакинском военном суде. Таким образом, срок ареста В.Махмудова был продлен еще на три месяца.

Помимо этого, Вугару Махмудову предъявлены новые обвинения. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что двоюродный брат Э.Махмудова – В.Махмудов был арестован в ноябре прошлого года. Полковник-лейтенант В.Махмудов, работавший заместителем начальника отдела Антитеррористического центра МНБ, фактически выполнял функции помощника Эльдара Махмудова, и был привлечен в качестве подозреваемого к следствию в связи с противоправными действиями должностных лиц МНБ.

Сельджуг Эльчин