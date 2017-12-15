Родственники впавшей в кому азербайджанской девочки собираются подать в суд на новосибирских врачей

Москва. 15 декабря. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Новосибирской области провело обследование состояния впавшей в кому Айтадж Гусейновой и изменило ей диагноз. Об этом российскому бюро Report сообщил дядя девочки Рашад Гусейнов.

По его словам, родственники Айтадж Гусейновой, попавшей в кому в клинике Мешалкина в Новосибирске, обратились за помощью в министерство здравоохранения области.

"Министерство организовало врачебный консилиум, который обследовал состояние больной. Врачебный консилиум, состоящий из различных докторов Центральной областной больницы и представителей министерства, вынес свой вердикт-диагноз: апаллический синдром", - подчеркнул Р. Гусейнов.

По его словам, врачи вынесли решение, что девочке необходима паллиативная помощь в одном из реабилитационных центров.

"Мы не понимаем, как до сих пор врачи клиники Мешалкина не могли правильно определить диагноз, ведь прошло уже больше месяца?! Помимо этого, они отказываются перевести девочку в соответствующее медицинское учреждение", - говорит дядя Айтадж.

Теперь родственники девочки вынуждены сами искать реабилитационный центр для продолжения лечения. Помимо этого, они намерены подать в суд на клинику Мешалкина.

Напомним, что гражданка Азербайджана Айтадж Гусейнова в октябре-ноябре проходила плановое обследование в Новосибирском научно-исследовательском институте патологии кровообращения имени Е.Н. Мешалкина. Здесь ей сделали операцию по выкачиванию жидкости из легких, однако через несколько часов после операции врачи диагностировали у нее кому.

За нахождение в реанимации родственники больной вынуждены платить по 39 тыс. рублей (663 доллара США) в день.