Родственники простили водителя, виновного в гибели 2 и ранении 9 человек

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу водителя Раджа Алиева, по вине которого погибли двое человек, еще девять человек получили телесные повреждения.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, Р.Алиев, управляя без доверенности автомобилем марки "Daewoo Gentra" лизинговой компании, на территории поселка Мардакян нарушил правила дорожного движения и врезался сзади в автомобиль марки "ВАЗ-21063", управляемый Аладдином Шовгатовым. Затем управляемый им автомобиль врезался в "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Хамнят Гулиев. В результате аварии малолетний внук А.Шовгатова Мюсаб Шовгатов скончался на месте происшествия. Пассажирка Р.Алиева - его теща Севда Абдуллаева 1959 г.р. скончалась позже в Сабунчинской районной больнице №3.

Во время аварии кроме Р.Алиева пострадали 28-летняя Лала Бехбудова, 60-летняя Сарийя Шовгатова, 65-летний Аладдин Шовгатов, 34-летняя Амина Шовгатова, 35-летний Заур Шовгатов, 11-летняя Назрин Радж гызы Алиева, 5-летний Юсиф Гаджиев и 3-летний Адам Гаджиев.

Р.Алиев признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Пострадавшие А.Шовгатов и Х.Гулиев заявили, что не имеют жалоб на обвиняемого. А.Шовгатов отметил также, что они не стали требовать материальной помощи у Р.Алиева для лечения пострадавших во время аварии других членов семьи.

Отец и мать покойного М.Шовгатова Заур и Амина Шовгатовы также подчеркнули, что не имеют жалоб на обвиняемого.

На суде выяснилось, что лизинговая компания дала автомобиль человеку по имени Эльбрус Мирзоев. Последний передал автомобиль для управления не имеющему доверенности Р.Алиеву. Нанесенный лизинговой компании во время аварии материальный ущерб в размере 3550 манатов не был выплачен.

Очередное судебное заседание назначено на 16 апреля.