Родственник Рамиза Мехтиева арестован на 30 суток

Руководитель секретариата президента НАНА Эльдар Амиров арестован на 30 суток.

Руководитель секретариата президента НАНА Эльдар Амиров арестован на 30 суток.

Как сообщает Report, решение об аресте принято Наримановским районным судом Баку.

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступили многочисленные жалобы на Э.Амирова. На основании этих жалоб он был задержан.

Расследование продолжается.

Эльдар Амиров является родственником (сын золовки) Рамиза Мехтиева, который подал в отставку с поста президента НАНА. Амиров также был помощником Р. Мехтиева.