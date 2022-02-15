Родственник Рамиза Мехтиева арестован на 30 суток

Руководитель секретариата президента НАНА Эльдар Амиров арестован на 30 суток.
Как сообщает Report, решение об аресте принято Наримановским районным судом Баку.
В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступили многочисленные жалобы на Э.Амирова. На основании этих жалоб он был задержан.
Расследование продолжается.
Эльдар Амиров является родственником (сын золовки) Рамиза Мехтиева, который подал в отставку с поста президента НАНА. Амиров также был помощником Р. Мехтиева.