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Родственник Рамиза Мехтиева арестован на 30 суток

Родственник Рамиза Мехтиева арестован на 30 суток Руководитель секретариата президента НАНА Эльдар Амиров арестован на 30 суток.
Происшествия
15 февраля 2022 г. 14:28
Родственник Рамиза Мехтиева арестован на 30 суток

Руководитель секретариата президента НАНА Эльдар Амиров арестован на 30 суток.

Как сообщает Report, решение об аресте принято Наримановским районным судом Баку.

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступили многочисленные жалобы на Э.Амирова. На основании этих жалоб он был задержан.

Расследование продолжается.

Эльдар Амиров является родственником (сын золовки) Рамиза Мехтиева, который подал в отставку с поста президента НАНА. Амиров также был помощником Р. Мехтиева.

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Версия на азербайджанском языке Ramiz Mehdiyevin qohumu 30 sutka müddətinə həbs edilib

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