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Родственник погибших при взрыве мины в Тертере: они устроились на работу недавно

Родственник погибших при взрыве мины в Тертере: они устроились на работу недавно Родственник Сахават Гёзалова и Надира Юсифова, погибших 28 апреля при взрыве мины в Тертерском районе, Тельман Зейналов сообщил, что они устроились на работу недавно.
Происшествия
29 апреля 2023 г. 00:37
Родственник погибших при взрыве мины в Тертере: они устроились на работу недавно

Родственник Сахават Гёзалова и Надира Юсифова, погибших 28 апреля при взрыве мины в Тертерском районе, Тельман Зейналов сообщил, что они устроились на работу недавно.

Об этом Т.Зейналов сказал в беседе с сотрудником карабахского бюро Report.

Он отметил, что оба покойных работали в сфере разминирования.

"Оба были операторами дронов по поиску мин. Они попали на мину на служебной машине компании. Вероятно, это была противотанковая мина", - уточнил Т.Зейналов.

Гёзалов Сахават Исмаил оглу и Юсифов Надир Панах оглу были жителями села Ахмедалылар Физулинского района.

Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1991 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə mina partlayışında həlak olanların qohumu: “Onlar qısa müddət idi ki, işə düzəlmişdilər”

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