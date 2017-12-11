Родственник бывшего замминистра выплатил пострадавшим 5 млн манатов - СУД

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в крупном мошенничестве Эмиля Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева, Э. Гусейнов заявил, что выплатил сумму причиненного ущерба четырем лицам, признанным по уголовному делу пострадавшими. Он сообщил, что вернул пострадавшим около 5 млн манатов.

На следующем заседании ожидается выступление государственного обвинителя по делу Э. Гусейнова.

Очередное заседание суда назначено на 15 декабря.

Отметим, что согласно обвинительному акту, воспользовавшись доверием людей, Э. Гусейнов путем мошенничества взял у Турала Гусейнова 382 тыс. долларов, Намика Мехтиева - 80 тыс. манатов, Эмиля Мамедова - 2 млн 500 тыс. долларов и у Марзии Рзаевой - 19,5 тыс. манатов. После жалобы указанных лиц в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам уголовного дела, Э. Гусейнов взял у вышеуказанных лиц деньги под предлогом доставки из Грузии изоляционных и других материалов.

Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.

Напомним, что Э. Гусейнов является родственником бывшего замминистра транспорта Арифа Аскерова.