Родственник бывшего главы ИВ уволен, а его начальник исключен из органов полиции

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Стала известна причина увольнения начальника 23-го отделения полиции Низаминского района города Баку, полковника-лейтенанта полиции Рафаэля Албабаева.

Как сообщает Report, Р.Албабаев был освобожден от занимаемой должности и даже исключен из органов внутренних дел из-за серьезных правонарушений и неправильного выполнения оперативно-розыскной деятельности.

А его заместитель, майор полиции Азер Керимзаде уволен с получением строгого выговора.

А.Керимзаде взят в распоряжение Главного управления кадров министерства внутренних дел (МВД).

Отметим, что А.Керимзаде является родственником бывшего главы Исполнительной власти Сальянского района Таира Керимова.