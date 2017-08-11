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    Родственник бывшего главы ИВ уволен, а его начальник исключен из органов полиции

    Рафаэль Албабаев исключен из органов внутренних дел

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Стала известна причина увольнения начальника 23-го отделения полиции Низаминского района города Баку, полковника-лейтенанта полиции Рафаэля Албабаева.

    Как сообщает Report, Р.Албабаев был освобожден от занимаемой должности и даже исключен из органов внутренних дел из-за серьезных правонарушений и неправильного выполнения оперативно-розыскной деятельности.

    А его заместитель, майор полиции Азер Керимзаде уволен с получением строгого выговора.

    А.Керимзаде взят в распоряжение Главного управления кадров министерства внутренних дел (МВД).

    Отметим, что А.Керимзаде является родственником бывшего главы Исполнительной власти Сальянского района Таира Керимова. 

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