Родные и близкие простились с Асимом Джамалзаде, погибшим в результате армянского террора в Ходжавенде

Состоялась церемония прощания с полицейским Асимом Джамалзаде, погибшим накануне в результате теракта, совершенного армянской диверсионной группой в Ходжавендском районе.

Состоялась церемония прощания с полицейским Асимом Джамалзаде, погибшим накануне в результате теракта, совершенного армянской диверсионной группой в Ходжавендском районе.

Как сообщает Report, церемония прощания прошла в 20-м микрорайоне города Сумгайыт.

В ней приняли участие представители исполнительной власти города Сумгайыт, сотрудники МВД, Сумгайытского городского правоохранительного управления, представители городской общественности, руководители органов безопасности.

Напомним, что 19 сентября транспортное средство марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, примерно в 04:30 утра подорвалось на мине, установленной армянской диверсионной группой в недавно построенном туннеле в селе Тагаверд Ходжавендского района. Машина направлялась к месту предыдущего теракта на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей через территорию Ходжавендского района, в результате которого погибли сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В результате этого на месте происшествия погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим Княз оглу (05.02.1994 г. р.), Ширинов Рамиль Ариф оглу (08.07.1987 г. р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглу (12.07.1991 г. р.) и Заманов Хазар Азер оглу (21.07.1998 г. р.).