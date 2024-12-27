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РФ не вел переговоров с МИД Азербайджана и Казахстана по версии авиакатастрофы

РФ не вел переговоров с МИД Азербайджана и Казахстана по версии авиакатастрофы МИД России не вел никаких переговоров с внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Казахстана на счет выработки версий авиакатастрофы в Актау.
Происшествия
27 декабря 2024 г. 17:30
РФ не вел переговоров с МИД Азербайджана и Казахстана по версии авиакатастрофы

МИД России не вел никаких переговоров с внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Казахстана на счет выработки версий авиакатастрофы в Актау.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление МИД РФ.

"В сети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в городе Актау. Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось", - подчеркнули в ведомстве.

"Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ. Считаем попытки сделать пиар на трагедии людей недостойными и неприемлемым", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan və Qazaxıstan XİN ilə aviaqəza versiyası barədə danışıqlar aparmayıb
Версия на английском языке Russia denies negotiating with Azerbaijan and Kazakhstan on plane crash theories

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