Режиссера Арифа Газыева опросят в суде по делу о мошенничестве на 325 тыс. манатов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в совершении мошенничества Азиза Абдулазиза.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Рахиба Салманова адвокат потерпевшего Ильхама Гасанова подала ходатайство.

Она попросила опросить в суде дополнительных свидетелей Зияддина Дадашова, Джалала Омарова и Аббаса Рустамова и представить запись телефонного разговора между защитником обвиняемого и свидетелем Агасафом Гулиевым.

Суд удовлетворил ходатайства.

После с ходатайством выступил адвокат обвиняемого. Он попросил опросить в суде в качестве дополнительного свидетеля азербайджанского телережиссера, сценариста Арифа Газыева.

Ходатайство было удовлетворено. На очередных процессах А.Газыев даст показания на суде.

В качестве дополнительного свидетеля показания дал Аббас Рустамов. Он сообщил, что по просьбе потерпевшего Ихтияра Гасанова пошел на встречу с А.Абдулазизом: "Азиз муаллим пришел на встречу. Потом около 20 минут они беседовали в машине. В целом на встречах Ихтияра и Азиз муаллима я участвовал три раза. Но они не беседовали около меня. Я ждал в стороне, они говорили между собой. Ихтияр говорил мне, что возьмет у Азиз муаллима 300 тыс. манатов".

Обвиняемый А.Абдулазиз заявил, что свидетель врет и клевещет на него.

Вызванный в суд в качестве дополнительного свидетеля Дж.Омаров является сотрудником таможенных органов.

Отметим, что согласно обвинительному акту, А.Абдулазиз с целью присвоения обманным путем чужого имущества обещал своему знакомому, руководителю занимающейся строительными работами фирмы ALFA LTD Ихтияру Гасанову, что заполучит для него тендер на строительство школы.

Напомним, что по уголовному делу проходит в качестве свидетеля азербайджанский телережиссер, сценарист Ариф Газыев.