Республиканский центр сейсмологической службы распространил информацию в связи с землетрясением в Азербайджане

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА распространил информацию в связи с произошедшим на территории страны землетрясением.

Как сообщает Report, в информации говорится о зафиксированных подземных толчках на территории Саатлинского района.

"По предварительной информации, в 07:24 по местному времени на территории Саатлинского района было зафиксировано землетрясение. Землетрясение в эпицентре ощущалось силой в 4 балла, в близлежащих населенных пунктах - 4-3 балла", - говорится в сообщении.