Республиканец Джером Пауэлл может стать новой главой федеральной резервной системы США

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о назначении главой Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции центробанка страны) члена совета управляющих этой организации Джерома Пауэлла. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер заявил о своем решении журналистам в Розовом саду Белого дома. Решение американского лидера должно получить одобрение Сената США.

"Я назначил Джея [Пауэлла] нашим следующим председателем ФРС, - отметил глава государства. - Он обеспечит уверенное, эффективное и стабильное руководство ФРС... Это еще один этап на пути к восстановлению наших экономических возможностей". Президент выразил уверенность, что верхняя палата Конгресса "без промедления" одобрит его выбор.

67-летний Джером Пауэлл, юрист и республиканец, известный своим умением находить компромиссы. По мнению экспертов, при новом главе ФРС будет активнее повышать процентную ставку, однако в целом «мягкая» монетарная политика регулятора продолжится.

Трамп также высоко оценил работу нынешнего руководителя структуры Джанет Йеллен, несмотря на то, что выступал с резкой критикой ее действий на этом посту во время избирательной кампании.

Срок полномочий Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.

Пауэлл в случае назначения станет первым за последние 30 лет руководителем ФРС, не имеющим докторской степени в области экономики.