Решение о конфискации имущества покончившего с собой полковника бывшего МНБ осталось в силе

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Решение о конфискации арестованного имущества заместителя начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Ильгара Алиева осталось в силе.

Как сообщает Report, об этом было объявлено во время зачитывания приговора Бакинского военного суда начальнику антитеррористического центра МНБ, генерал-майору Эльчину Гулиеву и сотруднику центра, полковнику Азеру Мехтиеву.

Отметим, что И. Алиев был заместителем начальника антитеррористического центра МНБ Э. Гулиева.

Приговором суда Э. Гулиев приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, А. Мехтиев - к 8 годам.

Согласно вердикту, также было принято решение о направлении представления главе государства о лишении их воинского звания.

И. Алиев был арестован в октябре 2015 года. Из-за совершенного И. Алиевым суицида в декабре того же года судебное преследование в его отношении было прекращено.