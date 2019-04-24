Посол Турции во Франции: Решение Макрона относительно т.н. "геноцида армян" отрицательно скажется на наших отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ

"Объявление президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 апреля днем памяти жертв так называемого "геноцида армян" является ненужным, бессмысленным и неприемлемым решением".

Об этом в заявлении французскому бюро Report сказал посол Турции во Франции Исмаил Хаггы Муса.

По его словам, данное решение президента Франции носит селективный характер.

"Во время I Мировой войны произошло множество событий, в частности - многочисленные конфликты между народами. Естественно, от этого пострадало немало людей. Данное решение можно расценивать как направление внимания лишь на страдания армян, при этом забывая страдания других народов".

По мнению турецкого дипломата, данное решение противоречит закону: "В связи с данным вопросом в 2012 и 2017 годах были постановления Конституционного суда Франции и Европейского суда по правам человека. В данных решениях отмечается спорность вопроса, так как мнения историков в указанном вопросе расходятся. Таким образом, данный шаг президента Франции отличается от судебных решений и полностью противоречит закону".

Посол подчеркнул, что это решение отрицательно скажется на турецко-французских отношениях: "Столь серьезное решение не может не сказаться на турецко-французских отношениях. Правительство Турции примет собственное решение по данному вопросу. 11 апреля прозвучало осуждающее данное решение заявление министерства иностранных дел Турции. Турецкая община Франции также резко отреагировала на данный вопрос. Решение президента Франции отрицательно скажется на связях между двумя странами".