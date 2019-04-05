Report провел журналистское расследование в связи с ввозимым в Азербайджан детским питанием "Малютка-2" - ВИДЕО

Вчера распространилась информация о выявлении в Азербайджане в составе детского питания торговой марки "Малютка-2" инородного вещества. Информация вызвала серьезный общественный резонанс, звучали различные версии, одна из которых была связана с попыткой конкурентов нанести ущерб бизнесу компании-импортера.

С учетом этого, съемочная группа Report провела собственное расследование по поводу указанного детского питания.

Посетив несколько столичных аптек, мы стали свидетелями приостановки в большинстве из них продажи указанного детского питания.

В приобретенном нами в одной из аптек детском питании торговой марки "Малютка-2" не было выявлено никаких инородных веществ. На обратной стороне упаковки в качестве дистрибьютора было указано не ООО "Veyseloglu", а ООО "İDC-2000" (на обратной стороне упаковки, в которой обнаружили инородное вещество, дистрибьютором указано ООО "Veyseloglu").

Затем наша съемочная группа отправилась в ООО "İDC-2000".

Заведующий складским хозяйством компании Рафик Ибрагимов заявил Report, что детское питание торговой марки "Малютка-2", в котором обнаружили инородное вещество, не было доставлено в страну ООО "İDC-2000".

По словам официального представителя компании, импорт указанного детского питания был осуществлен другой действующей в Азербайджане компанией: "При ввозе продукции из Польши в Азербайджан, взятые Агентством продовольственной безопасности Азербайджана образцы увозятся на экспертизу и, в соответствии с результатами обследований, выявляется качество товара. До сегодняшнего дня в импортируемых нами товарах не возникало никаких негативов. На складе соблюдаются правила гигиены и условия хранения товаров. Температура воздуха на складе составляет 14-15 градусов Цельсия".

Съемочная группа Report побывала на складе компании ООО "IDC 2000", вскрыла несколько случайно выбранных упаковок детского питания "Малютка-2". Ни в одном из них не было выявлено ничего подозрительного, в них было нормальное детское питание.

Отметим, что вчера стало известно, что дистрибьютором детского питания торговой марки "Малютка-2", в котором обнаружили инородное вещество, было ООО "Veyseloglu". Распространив заявление, ООО "Veyseloglu" заявило о полной приостановке с прошлого года импорта продукции компании "Nutricia".

Сегодня Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнародовало результаты экспертизы образцов, взятых с детского питания торговой марки "Малютка-2".

В ходе проведенных расследований выяснилось, что целостность упаковки была намеренно нарушена, продукт заново упакован кустарным методом после заполнения внутрь инородных веществ.

АПБА: "Детское питание торговой марки "Малютка-2" импортируется в страну ООО "İDC 2000". Как и другие продовольственные товары, детское питание "Малютка-2" привлекается к рисковой экспертизе и разрешение на импорт выдается лишь после проверки показателей безопасности. При импорте указанного товара его привлекли к экспертизе по 11 образцам и какого-либо несоответствия для потребления обнаружено не было".