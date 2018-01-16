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    Рекс Тиллерсон и глава МИД Канады обсудят ситуацию в КНДР

    Ранее в Госдепе заявили, что санкции против КНДР работают

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон встретится с главой МИД Канады Христей Фриланд в рамках «демонстрации международной солидарности» по ситуации с КНДР для обсуждения дипломатических усилий для денуклеаризации Корейского полуострова.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал RT.

    «В рамках встречи будут подняты вопросы увеличения дипломатических усилий для обеспечения безопасности и ядерного разоружения Корейского полуострова», — говорится в сообщении официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

    Отмечается, что глава Минобороны США Джеймс Мэттис также примет участие на министерском ужине.

    Ранее в Госдепе заявили, что санкции против КНДР работают.

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